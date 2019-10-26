Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir barakada arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, çeşitli çaplarda 3 kurusıkı tabanca ile şarjörleri, 201 fişek, 3 bin 885 avro, 100 dolar, 2 bin 835 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A ve Ö.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.İ., evinin garajına park ettiği motosikleti yerinde bulamadı.

Şikayette bulunması üzerine polis ekipleri, H.İ'nin motosikletinin bulunması için çalışma başlattı.

Uzunköprü'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı.

Araç, içerisindeki kişileri Çöpköy kavşağında bıraktı. Polis ekipleri bu mevkide yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında 2 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.