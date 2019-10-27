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Edirne'de asayiş

17 dakika önce

Edirne'de 2 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edirne'de 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fas uyruklu E.E, ve S.E, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınırda görevli askerlere mukavemet gösterdi. Olay sonrası gözaltına alınan düzensiz göçmenler hakkında "Görevli Memura Mukavemet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Lalapaşa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı

Lalapaşa'da koyunları çalınan bir kişi jandarmaya başvurdu.

Alınan bilgiye göre, S.T'nin, Taşlık mevkisindeki ahırından henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 24 adet koyun çalındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Havsa'da elektrik kablosu hırsızlığı

Havsa'da TREDAŞ'a ait elektrik kabloları çalındı.

Alınana bilgiye göre, TREDAŞ ekipleri, Havsa'ya bağlı Hasköy'de yaklaşık 65 metre uzunluğunda elektrik kablosunun çalındığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Telefon dolandırıcılığı

Meriç'de bir kişi, dolandırıldığını iddia ederek jandarmaya başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Meriç'e bağlı Hasırcıarnavut köyünde yaşayan H.K, telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan ve "hesabınızdan terör örgütüne para aktarılmış" diyen kişiye 38 bin TL gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan H.K'nın başvurusu üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Jandarma, Edirne, Havsa, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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