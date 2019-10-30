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Edirne'de asayiş

57 dakika önce

Edirne'de bir tır dorsesinin içerisine gizlice girerek yurt dışına gitmeye çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edirne'de bir tır dorsesinin içerisine gizlice girerek yurt dışına gitmeye çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkış yapmak için İpsala Sınır Kapısına gelen H.G, tırın dorsesini kontrol ettiğinde, mühürlü gümrük halatının kesik olduğu fark etti.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri yaptıkları kontrolde, tıra gizlice binerek yurt dışına gitmeye çalışan 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Otomobilden kaçak içki çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 101 şişe değişik marka ve gramajlarda bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Aşçıoğlu Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

194 sürücüye 63 bin 547 lira ceza


Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 194 sürücüye 63 bin 547 lira ceza kesildi.


Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 10 araçtan 194'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 63 bin 547 lira ceza uygulandı.


Kontrollerde, 17 araç trafikten men edildi.

Motosiklet, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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