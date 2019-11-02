Edirne'de asayiş

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babademirtaş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Caner Boduç'un kullandığı 22 BE 025 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde istinat duvarına çarparak devrildi.

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