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Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

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Edirne'de devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caner Boduç'un kullandığı 22 BE 025 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde istinat duvarına çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Boduç, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uyuşturucu operasyonu

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babademirtaş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Ç'nin üzerinde arama yaptı.


Aramada, 13,57 gram Hint tohumu ele geçirildi.

Şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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