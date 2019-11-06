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Edirne'de asayiş

8 saat önce

Edirne'de sürücülüğünü yaptığı tıra binerken düşen adam yaralandı.

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Edirne'de sürücülüğünü yaptığı tıra binerken düşen adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köşen köyünde park halindeki tıra binerken düşen A.D'nin kalça kemiği kırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.D'nin tedavisi sürüyor.

Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Trafik Kazası: 2 yaralı

Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A'nın kullandığı otomobil, Avarız köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan N.B.A. ve İ.A hafif yaralandı. Yaralılar Edirne Devlet hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan G.Ç'nin kullandığı otomobilde arama yapıldı.

Aramada, satışa hazır halde 6 fişek kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayıp oğlunu arıyor


Keşan ilçesinde bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.


Alınan bilgiye göre, A.G, Keşan Polis Merkezine giderek, oğlu D.G'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek bulunmasını istedi.


Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Trakya Üniversitesi, Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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