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Edirne'de asayiş

7 saat önce

Edirne'de bir kişi, depodaki otomobil lastiklerinin çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Edirne'de asayiş, System.String[]

Edirne'de bir kişi, depodaki otomobil lastiklerinin çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre Y.P'nin, Fatih Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin bodrum katında bıraktığı 4 kışlık lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp kızını arıyor

İpsala'da bir kişi, kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, İ.Y, İpsala Polis Merkezine giderek, engelli kızı D.Y'nin dışarıya gezmek için çıktıktan sonra eve dönmediğini, kızının hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

-Alkollü araç kullanan sürücünün ehliyeti alındı

Keşan'da alkollü araç kullanan ve çevreye rahatsızlık veren sürücünün ehliyetine el konuldu.

Otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız eden bir sürücü ihbar edildi.

İhbar üzerine ekipler, S.Ş yönetimindeki otomobil Yeni Mahallesi'nde durduruldu.

Kontrolde alkollü çıkan sürücüye para cezası uygulandı ehliyetine 6 ay el konuldu.

Fatih Mahallesi, İpsala, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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