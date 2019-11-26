Son Dakika Haberleri: Edirne'de asayiş
Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de bir kişi evinde ölü bulundu.

Edirne'de asayiş, System.String[]

Edirne'de bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan T.Ö, yakınları tarafından evde hareketsiz bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde T.Ö'nün öldüğü belirledi. Ölen kişinin cesedi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Yeni Mahalle'de evinin önüne park ettiği motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Düzensiz göçmen operasyonu

Uzunköprü ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, pasaportu olmayan 7 düzensiz göçmeni yakalandı.

Yabancı uyruklular yapılan kontrolün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Trafik kazası: 2 yaralı

Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K'nın kullandığı otomobil, Değirmenci köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü H.K ile araçta yolcu olarak bulunan B.K, hafif yaralandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor
MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]