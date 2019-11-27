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Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de bir kişi altınlarını çaldığı iddiasıyla kız kardeşinden şikayetçi oldu.

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Edirne'de bir kişi altınlarını çaldığı iddiasıyla kız kardeşinden şikayetçi oldu.

Uzunköprü Polis Merkezi'ne giden H.Ç, kız kardeşi T.Ç'nin odasında bulunan 13 bin değerindeki 3 adet altın bilezik ile kolyeyi alarak evden kaçtığını öne sürdü.

Kız kardeşinden şikayetçi olan H.Ç, polisten altınların bulunmasını istedi.

Kaçak içki operasyonu

Edirne'de durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerde yapılan aramda 8 şişe değişik marka ve gramajlarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İki şüphelinin ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yedikleri hamburgerden zehirlendiler

Edirne'de 3 kişi yedikleri hamburgerden zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, bir restoranda hamburger yiyen P.B, E.A, G.Ö.Ş bir süre sonra rahatsızlandı.

Devlet Hastanesi'ne giderek tedavilerini yaptıran 3 kişi iş yerinden şikayetçi oldu.

Kayıp eşini arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp eşinin bulunması için polise başvurdu.

Menzilahir Mahallesi'nde oturan M.D, eşi H.D'nin evden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmediğini belirterek bulunmasını istedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pasaportu olmayan Pakistanlı yakalandı

Edirne'de pasaportu olmayan Pakistan vatandaşı yakalandı.


Jandarma ekipleri, Bosnaköy köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Pakistan vatandaşını yakaladı.


Yakalanan Pakistan uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

Pakistan, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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