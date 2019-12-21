Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 700 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Büyükevren köyünde park halindeki bir araçta arama yaptı.

Aramada yurt dışına çıkarılacak 1 ton 700 kilogram kum midyesi yakalandı.

Midyeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi, olayla ilgili Ü.B. gözaltına alındı.

Keşan ve Uzunköprü'de akü hırsızlığı

Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde park halindeki araçların aküleri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan İ.B. ve H.P. park halindeki araçlarının aküsünün yerinde olmadığını fark etti. İ.B. ve H.P. aküleri çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Uzunköprü ilçesinde de Y.U'nun aracının aküsü çalındı.

Akü hırsızlığına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.