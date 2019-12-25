Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de bir kişinin evinden 24 bin 700 lira parası çalındı.

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Edirne'de bir kişinin evinden 24 bin 700 lira parası çalındı.

Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'nde yaşayan S.A.S. evine geldiğinde 24 bin 700 lira parasının koyduğu yerde olmadığını fark etti.

S.A.S. parasını çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Dolaptaki sucuk, kaşar ve peynirler çalındı

Edirne'de bir kafenin dolabındaki sucuk, kaşar ve peynirler çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Sabuni Mahallesinde iş yerine gelen F.A. dolabın boş olduğunu gördü.

Dolaptaki sucuk, kaşar ve peynirlerin çalındığını belirleyen F.A. durumu polise bildirdi.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan S.C.B. motosikletini evinin önüne park etti.

Döndüğünde motosikletini yerinde bulamayan S.C.B. polise şikayette bulundu.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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