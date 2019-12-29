Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de pasaportu olmayan düzensiz göçmenler yakalandı.

Jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Afganistan ve Pakistan vatandaşı 6 kişiyi yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

Otomobilin aküsü çalındı

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin aküsü çalındı.

Alınan bilgiye göre, H.O'nun İspat Cami Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce akü çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trafik kazası: 1 yaralı

İpsala ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın kullandığı otomobil, Esetçe Beldesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan M.A, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.