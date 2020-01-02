Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

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Edirne'de bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, A.Y.M, şüpheli O.İ'den bir internet sitesi aracılığıyla 850 lira karşılığında bilgisayar aldığını, bilgisayar ücretini ödemesine rağmen şüphelinin bilgisayarı göndermediğini ileri sürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evden hırsızlık

Edirne'de bir evden para çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ş.D'nin Menzilahir Mahallesi'ndeki evinden, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 5 bin 500 lira çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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