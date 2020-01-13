Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

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Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 68 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, R.D'nin Büyükcami Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvercin hırsızlığı

Keşan'da bir kişinin kümesinden çok sayıda güvercin çalındı.

Alınan bilgiye göre, H.T'nin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki kümesten henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 35 güvercin çalındı.

Polis ekipleri güvercinlerin bulunması için çalışma başlattı.

Kayıp oğlunu arıyor

Uzunköprü ilçesinde bir kişi kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.


Alınan bilgiye göre, Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ö.S, polise müracaat ederek oğlu E.S'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirtti.


Polis kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Motosiklet, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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