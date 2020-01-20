Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de testereye serçe parmağını kaptıran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K, İstasyon Mahallesi'ndeki iş yerinde testere ile çalıştığı sırada serçe parmağını testereye kaptırdı.

Serçe parmağı kopan A.K, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp oğlunu arıyor

Edirne'de bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, N.C, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, oğlu M.C'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Yankesicilik

Edirne'de pazarda alışveriş yapan kadının çantasından ziynet eşyası çalındı.

Ulus Pazarında alış veriş yapan B.K'nın çantasından henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce altın bilezik, 3 adet çeyrek altın ve maaş kartı çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilden hırsızlık

Keşan'da park halindeki otomobilin ses sistemi çalındı.

T.D'nin Yenimescit Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce teyp ve 4 adet kolon çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

436 sürücüye 166 bin 521 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 436 sürücüye 166 bin 521 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen 2 bin 191 araçtan 436'sının sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 161 bin 521 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde 16 araç da trafikten men edildi.