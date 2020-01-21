Edirne'de asayiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde elektrik pano ve sayacı çalındı.

Edirne'de asayiş, System.String[]

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde elektrik pano ve sayacı çalındı.

Üyüklütatar Köyü Sulama Kooperatif Başkanı E.Ç., köyündeki çeltik tarlalarını kontrol etti.

Sulama amacıyla tarlalara kurulan elektrik pano ve sayacının yerinde olmadığını gören E.Ç. durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

Askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Rahmanca Piyade Hudut Karakolu askerleri 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de hareketlilik tespit etti.

Olayla ilgili Y.Y, ve A.Y. gözaltına alındı.

Keşan'da 2 şüpheli tutuklandı

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Yenimuhacir beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 47 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.P. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'
Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Bir gün önce taşınan kiracılarının parasını çaldığı kişi kalp krizinden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 01:00:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]