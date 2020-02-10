Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Edirne'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaağaç Mahallesinde Temel Soyyiğit'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdüğü yangın sonrasında evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.K'nin kullandığı otomobili Dilaverbey Mahallesinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda 30 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kayıp eşini arıyor

Edirne'de bir kişi polise kocası için kayıp başvurusunda bulundu.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde oturan G.G, eşi H.İ.G'nin para çekmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmediğini belirterek bulunmasını istedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Göçmen kaçakçılığı

Havsa'da düzenlenen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Havsa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Varoş Mahallesi'nde Ö.Ç. ve B.A'nın kullandığı araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan incelemede pasaportları bulunmayan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Temel Soyyiğit, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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