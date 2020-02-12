Edirne'de asayiş - Son Dakika

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Edirne'de asayiş

6 saat önce

Edirne'de bir kişinin kümesteki hayvanları çalındı.

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Edirne'de bir kişinin kümesteki hayvanları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Süloğlu yolu TEİAŞ mevkisindeki çiftliğine gelen V.G., 20 güvercin ve 2 tavuğunun kümesinde olmadığını fark etti.

V.G. tavuk ve güvercinlerinin bulunması için polise başvurdu.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin motosikleti çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Şahsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.T. aracını direksiyon kilidiyle kilitleyerek evine girdi.

Bir süre sonra motosikletini yerinde göremeyen S.T. durumu polise bildirdi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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