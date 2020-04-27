Edirne'de asayiş - Son Dakika

Keşan ilçesinde bir aracın aküsü çalındı.

Yenimesçit Mahallesi'nde yaşayan T.S. park halindeki aracını çalıştırmak istedi.

Aracı çalışmayınca kaputu açan T.S. aküsünün yerinde olmadığını gördü. T.S. aracının aküsünü çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Araçtan hırsızlık

Keşan ilçesinde park halindeki aracın malzemeleri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, H.B. kamyonetini Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir araziye park etti.

H.B. aracının sağ arka kapısı sökülerek, akü, takım çantası, yedek lastik, karbüratör borusu ve kapağının çalındığını belirledi.

H.B. polise şikayette bulundu.

Ev yangını hasara yol açtı

Uzunköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan S.G. saçlarını kuruttuğu sırada saç kurutma makinesi alev aldı. Alevler eve sıçrayınca durum itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.