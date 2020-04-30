Edirne'de asayiş - Son Dakika

Uzunköprü ilçesinde uyarılara rağmen pazar yerinde maske takmayan kişiye para cezası verildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde Kırcasalih beldesinde yaptıkları kontrollerde pazar yerinde bir kişinin maske takmadığını belirledi.

Jandarma ekiplerinin uyarısına rağmen maske takmayan kişiye 392 lira idari para cezası kesildi.

Hayvan hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde bir kişiye ait 4 koyun çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.U'nun ilçe merkezindeki müstakil evinin bahçesinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 4 koyun çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilden cep telefonu çalındı

Edirne'de bir kişinin otomobilinden cep telefonu çalındı

Alınan bilgiye göre, G.G, kent merkezinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce cep telefonu çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

80 sürücüye 90 bin 912 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 80 sürücüye 90 bin 912 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen 373 araçtan 80'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 90 bin 912 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 4 araç trafikten men edildi.