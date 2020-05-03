Edirne'de asayiş - Son Dakika

Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla S.G. (14) ve C.K'yı (15) gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan'da silahlı kava: 1 yaralı

Keşan'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.B, İspat Cami Mahallesinde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ö.K., Ş.K. ve E.U. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. yanındaki silahla ateş ederek Ö.K'yi bacağından vurdu.

Olayda yaralanan Ö.K, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan C.B, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.