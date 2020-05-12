Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de, iş yerinde kaçak sigara yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Ö.Y'nin kent merkezindeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada çeşitli markalarda kaçak 100 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu

Edirne'de üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İ.T. ve V.C'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 7,94 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçtan hırsızlık

Uzunköprü ilçesinde bir otomobilin elektronik cihazları çalındı.

Aracını kent merkezi yakınlarında park eden S.Ç, bir süre sonra döndüğünde teyp, anfi, kolon ve bas sisteminin yerinde olmadığını gördü.

S.Ç. hırsızlık olayıyla ilgili polise başvurdu.