Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de ruhsatsız çalıştırılan iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, Enez ilçesi Yenice köyünde yaptıkları kontrollerde bir işletme sahibinin ruhsatı olmadığı halde restoran işlettiğini tespit etti.

Ekipler, işletme sahibi hakkında tutanak tutarak İl Özel İdaresine gönderdi.

- Edirne'de kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Edirne'de bazı iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri, Nişancıpaşa, 1. Murat Mahallesi ile Meydan Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 66 bin 600 makaron, çok sayıda sarma sigara ile çeşitli markalarda puro ele geçirdi.

168 sürücüye 79 bin 289 lira ceza

Edirne'de trafik denetimlerinde 168 sürücüye 79 bin 289 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 529 araçtan 168'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 79 bin 289 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.