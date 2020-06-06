Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir telefoncuda kaçak cep telefonları ve şarj aletleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki bir telefoncuda yaptığı aramada kaçak 617 telefon şarj aleti ve 39 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili V.G. gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.

Barutluk Mahallesi'nde yaşayan B.A. motosikletini evinin karşısındaki elektrik direğine zincirle bağlayarak, kilitledi.

Bir süre sonra aracını yerinde bulamayan B.A. polise şikayette bulundu.