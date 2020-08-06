Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de park halinde bırakılan bir römorktan çok sayıda karpuz çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.M'nin Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı içerisinde kavun ve karpuzların bulunduğu römorktan, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 50 adet karpuz çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bisiklet hırsızlığı

Keşan ilçesinde park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

H.K'nın İspat Camisi Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Evden hırsızlık

Edirne'de bir evden ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, F.G'nin Aşağı Zaferi Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 4 adet çeyrek altın, altın kelepçe ve bilezik çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

160 sürücüye 79 bin 293 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 160 sürücüye 79 bin 293 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 701 araçtan 160'ının sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 79 bin 293 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 2 araç trafikten men edildi.