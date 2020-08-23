Edirne'de asayiş - Son Dakika

Keşan ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Y.İ.Y'nin İspat Camisi Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Üzerinde Hint keneviri bulundu

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde S.P'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 451 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

170 sürücüye 61 bin 170 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 170 sürücüye 61 bin 170 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 716 araçtan 170'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 61 bin 170 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 2 araç da trafikten men edildi.