Edirne'de asayiş - Son Dakika

Keşan ilçesinde çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Dörtyol Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 19 karton içerisinde toplam 3 bin 800 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü K.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ev yangını

Edirne'de bir evden para ve ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.U'nun Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce altın bilezik, yüzük ve 5 bin lira çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilden hırsızlık

Keşan ilçesinde park halindeki otomobilden teyp ve gıda maddesi çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G'nin Yukarı Zaferiye Mahallesinde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce teyp, 2 adet parfüm ve çeşitli gıda maddeleri çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.