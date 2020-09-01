Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.T, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay sonrası 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kendisini darp eden abisinden şikayetçi oldu

Edirne'de bir kişi kendisini darp eden abisinden şikayetçi oldu.

Selimiye Polis Merkezine gelen S.B, abisi F.A'nın kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Polis ekipleri şüphelinin yemini için çalışma başlattı.

Motosiklet kazası: 1 yaralı

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.S.Ç'nin kullandığı motosiklet, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Edirne Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.