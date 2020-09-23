Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan uyruklu kişilerin Balık Pazarı Caddesi'nda kaçak içki satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, Bulgaristan plakalı araçta yaptığı aramada kaçak 6 şişe alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G.M, N.M.S, H.M ve M.K ifadelerinin ardından haklarında işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonu

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iki kardeşin uyuşturucu satışı yaptıkları, uyuşturucuyu suç kaydı olmayan akraba ve tanıdıklarının ikametlerinde sakladıkları bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Polis, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 633,08 gram esrar, 1 fişek 0,89 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.K. ve G.K. işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mutfak eşyaları çalındı

Keşan ilçesinde bir evden mutfak eşyaları çalındı, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan B.C. evinin zemin katında depo olarak kullandığı yerin kapı kilidinin kırık olduğunu fark etti.

12 kişilik çatal ve bıçak takımı, 12 kişilik kahvaltı seti, 2 bor cam ve 2 demir döküm tavanın çalındığını belirleyen B.C. şikayette bulundu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.