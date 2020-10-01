Edirne'de asayiş - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alparslan Türkeş Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolcuların trafik kuralları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyup uymadığını denetlendi.

Denetimlerde, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, 1 araca teknik değişiklik, 1 araca da muayene ve sigortası bulunmamasından bin 212 lira ceza kesildi.

Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan denetimde 2 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler, şüphe üzerine durdukları H.A ve S.K'nın üst aramasını gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 2 gram eroin ele geçirildi.