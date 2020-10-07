Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gerek kişi uygulama noktasında polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs önlemleri kapsamında evinde karantinada olması gereken Y.A, dışarıda gezerken uygulama yapan ekipler tarafından durduruldu.

Kontrolde, karantinada olması gerektiği belirlenen Y.A., Halk Sağlığı filyasyon ekibine teslim edildi. Bu kişi karantina yurduna götürüldü.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş yerinden hırsızlık

Keşan ilçesinde bir iş yerinden para çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın İspat Cami Mahallesi'ndeki iş yerinden 150 lira çalan İ.B, polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, P.G'nin Muradiye Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

138 sürücüye 61 bin 502 lira ceza

Edirne'de trafik denetimlerinde 138 sürücüye 61 bin 502 lira ceza yazıldı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 739 araçtan 138'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 61 bin 502 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 4 araç trafikten men edildi.