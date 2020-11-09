Edirne'de asayiş - Son Dakika

Keşan ilçesinde bir kişinin otomobilinden cüzdanı çalındı.

Alınan bilgiye göre, E.D'nin İspat Cami Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce içerisinde kredi kartları, kimlik kartı ve 4 bin lirasının bulunduğunu cüzdan çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

459 sürücüye 281 bin 540 lira ceza

Edirne'de son 3 günde yapılan trafik denetimlerinde 459 araç sürücüsüne 281 bin 540 lira ceza uygulandı.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 1675 araçtan 459'unun sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 281 bin 540 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 29 araç da trafikten men edildi.