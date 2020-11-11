Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de çalıştığı inşaatın birinci katından yere düşen işçi yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın birinci katında boya yapan M.A. dengesini kaybederek yere düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.A'ya olay yerine müdahale ettikten sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Ayakkabılarını çalanlardan şikayetçi oldular

Keşan ilçesindeki bir apartmanda daire önündeki ayakkabılar çalındı.

Büyükcami Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar kapısının önündeki toplam 5 çift spor ayakkabısının olmadığını gördü.

C.Y, H.G. ve M.K. ayakkabılarının bulunması için polise başvurdu.