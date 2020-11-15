Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de park halindeki otomobilden para ve kredi kartları çalındı.

Alınan bilgiye göre, G.U'un Sarıcapaşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden 10 bin lira ile 10 adet çeşitli banklara ait kredi kartı çalındı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıp oğlunu arıyor

Keşan ilçesinde bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.

T.S, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek, oğlu T.S'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Şüpheli ölüm

Keşan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, H.K'yı, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz bir şekilde yatarken gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.K'nın öldüğünü belirledi.

Ölen kişinin cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.