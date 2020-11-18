Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de 5,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, şüpheli V.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada 5,7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Keşan'da yaya geçidi denetimi yapıldı
Keşan ilçesindeki yaya denetiminde 11 sürücüye ceza uygulandı.
Polis ekipleri Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde yayalara geçiş önceliği tanımayan araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetimde 11 aracın sürücüsüne toplam 5 bin 958 lira ceza yazıldı.
- Kaynak: AA
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