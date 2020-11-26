Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de minibüse binerken düşen kişi yaralandı.

E.E. polis merkezine başvurusunda, Kıyık Caddesi'nde durakta minibüse bineceği sırada, sürücünün minibüsü ani hareket ettirmesi nedeniyle düşüp yaralandığını belirtti.

E.E. sürücüden şikayetçi oldu.

-Dezenfektan içen çocuk hastanede tedavi altına alındı

Edirne'de yanlışlıkla dezenfektan içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.E., kızı H.E'nin (2) dezenfektan içmesi sonucu zehirlendiğini belirterek 112'yi aradı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

-Oyun satın alacağı kişinin dolandırdığını iddia etti

Enez ilçesinde bir kişi sanal ortamda oyun alacağı kişinin kendisini dolandırdığını iddia ederek polise başvurdu.

Kızılay Sokak'ta yaşayan M.A., Enez Polis Merkezi'ne giderek sanal oyun platformunda tanıştığı S.B'den oyun satın almak için para yolladığını anlattı.

S.B'nin yatırdığı 120 lirayı çektikten sonra kendisini oyundan engellediğini iddia eden M.A., söz konusu kişiden şikayetçi olduğunu belirtti.