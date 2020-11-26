Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

26.11.2020 09:23
Edirne'de asayiş, System.String[]

Edirne'de minibüse binerken düşen kişi yaralandı.

Edirne'de minibüse binerken düşen kişi yaralandı.

E.E. polis merkezine başvurusunda, Kıyık Caddesi'nde durakta minibüse bineceği sırada, sürücünün minibüsü ani hareket ettirmesi nedeniyle düşüp yaralandığını belirtti.

E.E. sürücüden şikayetçi oldu.

-Dezenfektan içen çocuk hastanede tedavi altına alındı

Edirne'de yanlışlıkla dezenfektan içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.E., kızı H.E'nin (2) dezenfektan içmesi sonucu zehirlendiğini belirterek 112'yi aradı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

-Oyun satın alacağı kişinin dolandırdığını iddia etti

Enez ilçesinde bir kişi sanal ortamda oyun alacağı kişinin kendisini dolandırdığını iddia ederek polise başvurdu.

Kızılay Sokak'ta yaşayan M.A., Enez Polis Merkezi'ne giderek sanal oyun platformunda tanıştığı S.B'den oyun satın almak için para yolladığını anlattı.

S.B'nin yatırdığı 120 lirayı çektikten sonra kendisini oyundan engellediğini iddia eden M.A., söz konusu kişiden şikayetçi olduğunu belirtti.

oyunlar, Edirne, Çocuk, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı! Uyurken akut akciğer ödeminden hayatını kaybetmiş 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Türkiye, Libya'ya giden yardım gemisine yapılan hukuk dışı arama sonrası harekete geçti! Trafik gözetleme istasyonları kuruluyor Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi
Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu Liverpool, isabetli şut çekemediği maçta Atalanta'ya mağlup oldu         
09:20
Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu         
08:58
Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı         
08:45
Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok Kalbi dahil tüm organları ters olan minik Muammer'in hayati tehlikesi yok         
08:21
Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti         
07:44
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu         
23:06
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 09:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei