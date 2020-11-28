Edirne'de asayiş - Son Dakika

Keşan'da iş yerinin deposundan hırsızlık gerçekleştiğini iddia eden kişi polise başvurdu.

Keşan Polis Amirliğine başvuran T.Ş. Büyük Cami Mahallesi'ndeki iş yerine ait depodan 5 matkap, 350 radyatör ve 150 doğal gaz vanası çalındığını ileri sürdü.

Polis, soruşturma başlattı.

-Karantinada olması gerekirken adresinde bulunamadı

Havsa'da Kovid-19 vakası temaslısı olması nedeniyle karantinada olması gereken kişi ikametinde bulunamadı.

Polis ekipleri Hacıgazi Mahallesi'ndeki evinde karantinada olması gereken Ş.A'nın evine gitti. Ş.A'nın evinde olmadığı tespit edildi.

Çarşıda yakalanan Ş.A'ya "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" işlem yapıldı.

-Keşan'da uyuşturucu operasyonu

Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri Yenimescit Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Sürücü M.A'nın araçtan inerken yere bir şeyler attığı fark edildi. Ekipler yere atılan sarılı kağıtlar arasında 1, 39 gram eroin olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.