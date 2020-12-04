Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir kişi, sosyal medyadan oltalama yöntemi denilen dolandırıcılığa uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Z.M., Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurusunda sosyal medya hesabının mesajlaşma bölümünden kendisine çek dağıtıldığı yönünde mesaj geldiğini bu suretle dolandırıldığını iddia etti.

Z.M. 386 lira hesabından çekildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

-Kızına çarpan taksiciden şikayetçi oldu

Edirne'de bir anne kızına çarpan taksiciden şikayetçi oldu.

F.Y, Cumhuriyet Polis Merkezine yaptığı başvuruda, kızı N.T'ye Kocasinan Mahallesi'nde bir taksinin çarptığını ileri sürdü.

Taksicinin hastaneye götürme teklifini korktukları için kabul etmediklerini belirten F.Y., şikayetçi oldu.

-Eşinin hakaret ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu

Ö.B. Selimiye Polis Merkezine yaptığı başvuruda, eşinden sobayı yakmak için çakmak istediğini, eşinin ise kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Ö.B'nin şikayeti üzerine tahkikat başlatıldı.

-Kapora gönderdiği satıcıya ulaşamadığını iddia etti

Z.S. Selimiye Polis Merkezine dolandırıldığı iddiasıyla başvurdu.

Talatpaşa Mahallesi'nde Z. S. şikayetinde, sosyal medyadan gördüğü motosikleti almak için Y.A'ya bin 500 lira kaparo gönderdiğini, bir daha da ulaşamadığını ileri sürdü.