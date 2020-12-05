Edirne'de asayiş - Son Dakika

Havsa'da karantina tedbirine uymayan kişi hakkında işlem başlatıldı.
Hacıisa Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın evine giden polis, bu kişinin karantina ihlali yaptığını belirledi.
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranan N.A. hakkında işlem başlatıldı. N.A'nın karantina süresinin tamamlanması sonrası ifadesi alınması kararlaştırıldı.
- Keşan'da inşaattan hırsızlık
Keşan'da inşaatından hırsızlık yapıldığını iddia eden kişinin ihbarıyla hırsızlık zanlısı polis ekiplerince yakalandı.
T.B., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki inşaatından çeşitli malların çalındığını ileri sürerek polise başvurdu. Ekipler, S.D'yi yakaladı. Şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
-Sinirle vurduğu balkon camı elini kesti
Keşan'da eşiyle tartışan kişi, balkon camına yumruk atması sonucu yaralandı.
Yenimescit Mahallesi'nde eşi ile tartışan C.K. sinirle cama yumruk attı. Eli kesilen C.K. Keşan Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı.
- Kaynak: AA
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