Edirne'de asayiş - Son Dakika

Yenimescit Mahallesi'nde eşi ile tartışan C.K. sinirle cama yumruk attı. Eli kesilen C.K. Keşan Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı.

Keşan'da inşaatından hırsızlık yapıldığını iddia eden kişinin ihbarıyla hırsızlık zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

- Keşan 'da inşaattan hırsızlık

Hacıisa Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın evine giden polis, bu kişinin karantina ihlali yaptığını belirledi.

Havsa 'da karantina tedbirine uymayan kişi hakkında işlem başlatıldı.

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