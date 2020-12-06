Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir motokurye, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.
Sürücü S.A. 1. Murat Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı. Hastaneye giden S.A. tedavisini yaptırdı.
Şakalaşırken kavga ettiler
Edirne'de şakalaşırken kavga eden 2 kişi birbirlerini darp etti.
İ.Ü. ve O.Ü. arasındaki kavgayı gören Abdurrahman Mahallesi sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis olay yerine geldiğinde kavgayı ayırdı. İkili şakalaşırken kavga edip birbirlerini darp ettiklerini, şikayetçi olmadıklarını belirtti.
Terzi, cep telefonunun çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Uzunköprü'de terzilik yapan M.K. polise cep telefonun çalındığı iddiasıyla başvurdu.
Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giden M.K. dükkanında dikiş masasının üzerine koyduğu telefonunun çalındığını ileri sürdü.
Hırsızlık yaptığından şüphelendiği isimleri veren M.K'nın başvurusu üzerine tahkikat başlatıldı.
- Kaynak: AA
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