Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir kişi, kendisini sigortacı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

İstasyon Mahallesi'nde Y.Ş.S, kendisini telefonda sigorta yetkilisi olarak tanıtan kişiyle hesap bilgilerini paylaştığını, görüşme sonrası hesabından 10 bin lira para çekildiğini iddia ederek karakola başvurdu.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bebeğini pusetten düşürdü

Edirne'de bir kişi bebeğini pusetten yere düşürdü.

M.S, 3 gün önce doğan bebeğini kontrol için hastaneye getirdiği sırada pusetten kayan bebek zemine düştü.

Hastanede gerekli kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvercin hırsızlığı

Edirne'de güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu.

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan M.D, evinin bahçesindeki kümeste beslediği 9 güvercinin çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Polis, iddia üzerine soruşturma başlattı.