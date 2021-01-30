Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

30.01.2021 13:37
Edirne'de asayiş, System.String[]

Keşan ilçesinde araçlardan akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde araçlardan akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde aracını park eden F.A. bir süre sonra geldiğinde aracının aküsünün yerinde olmadığını gördü. Çevredeki diğer 4 aracın da aküsünün çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis Ş.K'yı gözaltına aldı.

İnşaatın dördüncü katından düştü

Uzunköprü ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi yaralandı.

Büyükşehsuvarbey Mahallesi'ndeki inşatta çalışan Y.B. dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.

Yaralanan Y.B. ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sosyal medya hesabı çalındı

Edirne'de 1 kişi sosyal medya hesabı çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Üç ay önce sosyal medya hesabı açan N.T. hesabına giriş yapamayınca polise şikayette bulundu.

Uzunköprü, Edirne, Medya, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika


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