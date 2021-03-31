Edirne'de asayiş - Son Dakika

Olayla ilgili D.Z. gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 0,79 gram eroin ele geçirildi.

Yenimescit Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine D.Z'nin üzerinde arama yaptı.

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Olayla ilgili R.D. gözaltına alındı.

Yapılan aramada 0,23 gram bonzai ele geçirildi.

Polis ekipleri şüphe üzerine R.D'nin yaşadığı adreste arama yaptı.

E.Y. motosikletinin bulunması için polise başvurdu.

Abdurrahman Mahallesi, Tavanlı Çeşme Sokak'ta motosikletini park eden E.Y. döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı.

Edirne 'de motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.

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