Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir kişi evinin bahçesinde beslediği kediyi bulamayınca polise başvurdu.
Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.G. evinin bahçesinde beslediği iki kediden birini bahçede bulamadı.
A.G. kedisinin çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.
Ev eşyaları çalınan kişi polise başvurdu
Edirne'de evindeki çeşitli eşyaları çalınan kişi polise şikayette bulundu.
Yeniimaret Mahallesi'ndeki ikametine gelen E.A. evinin demir kapısı, kat kaloriferi, kahve makinesi, tencere takımları, fırınının çalınmış olduğunu fark etti.
Şikayette bulunulmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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