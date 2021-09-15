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Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

15.09.2021 16:56
Edirne'de asayiş, System.String[]

Enez ilçesinde polise asılsız ihbarda bulunan 2 kişiye para cezası kesildi.

Enez ilçesinde polise asılsız ihbarda bulunan 2 kişiye para cezası kesildi.

Gaziömerbey Mahallesi Liman Caddesi'nde F.M. ve Y.A, polisi 2 kez arayarak aralarında darp, tehdit, hakaret olaylarının geçtiğini ve birbirlerinden şikayetçi olduklarını bildirdi.

Olay yerine 2 kez giden polis, alkollü oldukları belirlenen F.M. ve Y.A'nın birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine "kabahatler kanunu" uyarınca sarhoşluktan 204'er lira idari para cezası uyguladı.

Evindeki televizyon çalındı

Edirne'de evinden televizyonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaşayan İ.M, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Tedavisinin ardından evine gelen İ.M. televizyonunun yerinde olmadığı gördü.

İ.M. televizyonunu çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Müşteri kılığında geldi, bilezikleri alıp kaçtı

Keşan ilçesinde bir şüpheli kuyumcudaki bilezikleri alıp kaçtı.

Büyük Cami Mahallesi'nde A.A'nın çalıştırdığı kuyumcuda bir kişi bileziklere bakmak istedi. Bu sırada müşteri kılığındaki şüpheli bilezikleri alıp kaçtı.

A.A'nın şikayeti üzerine A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Keşan'da aranması olan 10 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında aranması olan şüpheliler yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve satışa hazırlanmış eroin ele geçirildi.

Para Cezası, Asayiş, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika


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