Edirne'de asayiş - Son Dakika

? Edirne'de 37 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.M'nin aracını durdurdu.
Araçta yapılan aramada 37 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli S.M, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
-Uyuşturucu ele geçirildi
Keşan'da 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gece görevlerini yapan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri H.O.K'nin üst aramasını gerçekleştirdi.
Yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Otomobilin camı kırılarak 4 hoparlör çalındı
Keşan'da bir kişi otomobilinin camı kırılarak 4 hoparlörün çalınması üzerine polise başvurdu.
O.Ü, sabah saatlerinde aracının yanında gittiğinde camın kırılmış olduğunu fark etti.
Hoparlörlerin çalındığını gören Ö.Ü, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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