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Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

02.10.2021 10:42
Edirne'de asayiş, System.String[]

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan V.B motosikletini evinin önüne park edip buradan ayrıldı.

Park ettiği yere döndüğünde aracını göremeyen V.B, aracını çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Evden eşyaları çalındı

Keşan ilçesinde evine hırsız giren ve eşyaları çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan A.G. evine döndüğünde salon camının açık olduğunu fark etti.

İçerisini kontrol ettiklerinde yatak odasında bulunan ve kumbara olarak kullandıkları toprak su testisi içindeki 600 lira, 2 altın yüzük ve 1 çift altın küpenin çalındığını tespit etti.

A.G. eşyalarını çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Evden su ve elektrik saati çalındı

Uzunköprü ilçesinde bir evden su ve elektrik saati çalındı.

Mesçit Mahallesi'ndeki bağ evine giden M.Y. evinin suyunun akmadığını ve elektriği kesik olduğunu fark etti.

Evinin su ve elektrik saatinin olmadığını fark eden M.Y. polise şikayette bulundu.

Münir Karaloğlu, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika


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