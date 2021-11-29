Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 gram eroin, 88 gram esrar, 11.52 gr metamfetamin, 2 kurusıkı tabanca, 41 av tüfeği fişeği, 20 tabanca mermisi, 27 bıçak, 78 şişe kaçak içki, 62 pet şişede sahte içki, 1 av tüfeği ve 10 litre yapma içki ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Trafik kazası, 1 yaralı
Keşan ilçesinde MOBESE direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 KH 5626 plakalı otomobil Önder Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu MOBESE direğine çarptı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika