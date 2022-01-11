Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de bir kişi çocuğunun okulundaki bir veli tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek polise başvurdu.

S.B. Cumhuriyet Polis Merkezine başvurusunda çocuğunun okulda kavga ettiğini, kavga ettiği çocuğun ailesinin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

S.B. S.Y'den şikayetçi oldu.

-Komşular arasında "ses çıkardın" kavgası

Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda oturan komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

M.Y, polise yaptığı başvuruda evinin içerisinde koltuğun yerini değiştirirken alt komşusunun T.T'nin duvara vurduğunu, kendisini uyarmak için aşağı indiğinde kapıyı açan T.T'nin elindeki sopa ile kafasına ve eşinin eline vurduğunu, tehditli söylemlerde bulunduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etti.

T.T. ise tehdit ettiğini kabul ederken sopayla vurduğu iddiasını kabul etmediğini beyan etti.

Komşular birbirinden şikayetçi oldu.

-Hurdacı için kayıp ihbarında bulundular

İstasyon Mahallesi'nde oturan E.Ç. eşinin kayıp olduğunu ileri sürerek polise başvurdu.

E.Ç. polis merkezine giderek hurda toplamak için evden ayrılan kocası E.Ç'nin eve dönmediğini belirtti.

Kayıp kişinin aranmasına başlandı.

-Sokak köpeği yaraladı

İpsala'da sokak köpeğinin yaraladığı kişi tedavi altına alındı.

C.Y. Bozkurt Mahallesi'nde sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Hastaneye başvuran C.Y. tedavi altına alındı.