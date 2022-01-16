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Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

16.01.2022 10:02
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kadın kendisini darp ettiğini ileri sürerek eski eşinden şikayetçi oldu.

Edirne'de bir kadın kendisini darp ettiğini ileri sürerek eski eşinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, S.Ö, boşanmış olduğu eski eşi O.E ile aynı ikamette kaldığını, eşinin kendisine hakarete ederek darp ettiğini savundu.

Polis merkezine giden S.Ö, eşi O.E'den şikayetçi oldu.

Kendisini darp eden arkadaşlarından şikayetçi oldu

Edirne'de bir ortaokul öğrencisi, kendisini darp eden arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Z.P, polis merkezine giderek aynı sınıfta eğitim gördüğü 2 öğrencinin teneffüste kendisini dövdüğünü ileri sürdü.

Z.P, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Darp edilen esnaf şikayetçi oldu

Edirne'de bir işyerinde darp edilen esnaf şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, V.B, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki işyerinde henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından darp edildi.

V.B, polis merkezine giderek kendisini darp edenler hakkında şikayetçi oldu.

Uzunköprü'de ev yangını

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, O.A'nın Mescit Mahallesi'ndeki evinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekipleri haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi O.A, sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Münir Karaloğlu, Uzunköprü, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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