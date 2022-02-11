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Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

11.02.2022 09:36
Edirne'de asayiş

Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde şüpheli C.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 0,95 gram uyuşturucu ele geçirildi.

C.Ç. gözaltına alındı.

Cep telefonu çalındı

Edirne'de bir kişinin evinden cep telefonu çalındı.

Çavuşbey Mahallesi Horozlu Çukur Sokak'ta yaşayan A.M. uykudan uyandıklarında dedesinin cep telefonunun çalındığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Evden hırsızlık

Uzunköprü ilçesinde bir kişini evinden çeşitli eşyalar çalındı.

Mesçit Mahallesi'ndeki depo olarak kullandığı evine gelen S.K. kapının açık olduğunu fark etti ve evinden 20 demir raf, 5 içi boş mutfak tüpü, 15 içi boş piknik tüpü, 4 kapı, 5 pencere çerçevesi, su saati ve boruları ile demir kesme makasının çalınmış olduğunu gördü.

S.K. eşyalarını çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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